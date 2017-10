Outubro Rosa incia com diversas atividades em Canoas

A Diretoria de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de Canoas projetou um mês inteiro de atividades para as canoenses em alusão ao Outubro Rosa. Entre os dias 2 e 29, a cidade vai promover dezenas de atividades voltadas para a prevenção do câncer de mama. Durante a programação serão realizadas atividades com a temática da conscientização, como palestras, rodas de conversas e distribuição de cartilhas de autoexame. O tema deste ano é “Mulheres Unidas Pela Vida” e ressalta a associação entre mulheres na prevenção e tratamento da doença.

O Rio Grande do Sul possui a terceira maior taxa de mortes por este tipo de câncer do país. Segundo dados da Fundação de Economia e Estatística (FEE), cerca de 12% das gaúchas, com idade entre 50 e 69 anos, nunca realizam mamografias, exame que detecta o tumor desde o estágio inicial. Por isso, a iniciativa de incentivar as mulheres a procurarem auxílio médico e praticarem o autoexame é fundamental no combate à doença.

A diretora de Políticas para as Mulheres, Ana Moraes, lembra que, muitas vezes, as informações sobre prevenção e tratamento são pouco difundidas e por isso é importante que as mulheres se sintam acolhidas para conversar sobre a prevenção e o tratamento da doença. “É fundamental que mulheres de todas as idades, ao notarem qualquer sinal estranho, como caroços, nódulos, secreções, mamas avermelhadas ou com textura anormal, busquem um médico especializado.”, alerta a diretora.

Programação

A agenda contempla ações de conscientização, com palestras, rodas de conversas sobre a autoestima, chás, cavalgada, dicas de atividade física, distribuição de cartilhas de autoexame e uma feira feminina. Entre os destaques da programação estão:

A abertura, no dia 2, às 9 horas, em frente à Prefeitura, que vai contar com a participação do prefeito municipal, Luiz Carlos Busato, e dará o pontapé inicial às comemorações.

No dia 10, no Auditório Sady Schiwitz, na sede da Prefeitura da Canoas, haverá a palestra “Prevenção ao Câncer de Mama” e “Autoestima, como melhorar” proferidas por médicos da cidade. Na ocasião, também estarão presentes mulheres que enfrentaram o câncer. Elas trarão relatos de enfrentamento da doença, incentivando as outras mulheres a prosseguirem com o tratamento.

A Feira Feminina Outubro Rosa, dia 21, das 10 às 17 horas, terá mostra de artesanato, brechó, oficinas de turbantes, aulas de maquiagem, consultas jurídicas, oficina com técnicas de boxe feminino e defesa pessoal, banco de oportunidade de empregos, feira da economia solidária, apresentações artísticas, ônibus da saúde e realização de exames. O evento será no Parque Getúlio Vargas, o Capão do Corvo.

Uma caminhada vai marcar o encerramento das atividades em alusão ao Outubro Rosa, no dia 29, às 9h, no Parque Getúlio Vagas. Na ocisão, serão desenvolvidas ações de empresas privadas, parceiras da realização das diversas ações ao longo do mês.

União e acolhimento

A campanha Mulheres Unidas Pela Vida é um movimento, promovido pela Diretoria de Políticas para as Mulheres, que busca fortalecer e ajudar outras mulheres a estarem mais conscientes, a realizarem o autoexame e também mamografias de rotina. A diretora Ana Moraes afirma que “é importante as mulheres estarem informadas sobre o que acontece com elas mesmas, saber onde procurar ajuda, saber quais os direitos que a paciente de câncer tem”.

A iniciativa do Outubro Rosa pretende mobilizar a cidade para entrar nas ações de conscientização, decorando as vitrines de lojas, restaurantes, enfeitando ruas e praças com laços rosa, iluminação de monumentos públicos com a cor rosa.

O Outubro Rosa tem apoio da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Canoas, Subseção da OAS, Sigridtur, Bora Reciclar, Erva Mate Amizade, DrograRaia, Mary Kay, Embelleze, Artesanal Sul, Ballons Art, Apae, Clube Internacional dos Soroptimistas de Canoas, Corsan, Box Feminino Equipe José Lima, Castilhos Advogados, Lenços Solidários, Confraria das Tops, Meu SPA Estética, Cactus Brechós, Doutoura Rena Rockencbach e Afrodite Artes.