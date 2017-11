A rede de franquias pioneira no segmento de pizzas customizadas no Brasil, Oven Pizza, inaugura na próxima sexta-feira, 24, mais uma unidade, desta vez em Canoas, no ParkShopping Canoas. Essa é a 18ª loja da rede, que além das pizzas assadas em menos de dois minutos, oferece também saladas e calzones artesanais customizados.