Palco do Sesc Canoas vira picadeiro no dia 18

No próximo domingo, 18 de fevereiro, o palco do Sesc Canoas vai virar picadeiro com o espetáculo teatral “Histórias de Circo sem Lona”. Com piadas e atrapalhos que arrancam o sorriso do público, Stripulia, Badanha e Fadiga encenam sobre as dificuldades dos palhaços em ganhar o pão de cada dia, apenas com a arte do clown. A peça inicia às 16 horas, tem classificação livre e duração de 45 minutos. Os ingressos podem ser obtidos no Sesc local (Av. Guilherme Schell, 5340) e têm o valor de R$ 10 para crianças até 12 anos, estudantes, professores, classe artística e idosos; R$ 15 para pessoas que possuem o Cartão Sesc/Senac na categoria Comércio e Serviços; R$ 18 para Empresários e R$ 20 para Público Geral.

“Histórias de Circo sem Lona” nasceu em 2009, pelo grupo canoense Teatro Ideia Ação. A montagem foi criada a partir de jogos e improvisos feitos na rua e do estudo realizado nas reprises e gagues tradicionais de palhaço de circo. O coletivo já possui 13 anos de carreira e ganhou prêmios como o de Patrimônio Imaterial “Personagens do Centro de Porto Alegre”, idealizado pelo Instituto Hominus em parceria com a UNESCO, IPHAN e Ministério da Cultura.

Confira, logo abaixo, mais informações e a agenda cultural dos próximos dias em Canoas. Mais informações pelo telefone (51) 3464-6909, pelo site www.sesc-rs.com.br/canoas ou pela página www.facebook.com/sesccanoas.