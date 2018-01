Parada Livre de Canoas tem show de Ludmilla

A 9ª Parada Livre de Canoas, evento voltado à causa LGBT, será realizado no Parque Eduardo Gomes, no domingo, 14, a partir das 11 horas, e deve ser a maior festa do orgulho gay da história de Canoas. A edição deste ano terá mais de 12 horas consecutivas de atividades culturais, artísticas e prestações de serviços, tendo como principal atração musical a cantora carioca Ludmilla. A dona do hit Cheguei se somará no palco a diversos outros artistas canoenses para celebrar a diversidade na cidade. A ação é organizada pela Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, em parceria com a Diretoria de Políticas das Diversidades e Comunidades Tradicionais.

O formato deste ano conta com dois palcos que terão apresentação de atrações artísticas e culturais, como performances, grupos de dança e músicos ligados à cena LGBT. A abertura do espaço principal, no início da tarde, será feita pelos artistas Rita D’ Libra e Kristian Galvão e o encerramento será com a cantora Ludmilla e seu balé. Já o Hip Hop será a atração do segundo palco, com apresentações de artistas da periferia de Canoas, como MCs e rappers. Lá, uma grande atração será a cantora Grazzi Liz, do bairro Guajuviras.

Haverá também um espaço multidisciplinar, a Tenda André Pereira, com exposição de literatura temática, moda, palestras e orientações ao público. O local será coordenado pelo Conselho LGBT e tem o nome em homenagem ao cidadão André Pereira, canoense militante da causa gay, portador de deficiência, morto por homofobia em 2016.