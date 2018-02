Paradesportistas canoenses recebem incentivo financeiro

O secretário municipal de Esporte e Lazer de Canoas, Roberto Tietz, reuniu-se com a coordenação da Fundação La Salle para tratar dos projetos esportivos voltados para o Paradesporto canoense através do Pró-Esporte – Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

Buscando a ampliação do projeto, o Município, em parceria com a Fundação La Salle, se disponibilizou a elaborar e captar recursos para atender as demandas de esportes individuais. A proposta de valor é de R$ 50 mil, limitado a R$ 5 mil por projeto. Para concorrer, o atleta deve entregar a documentação (currículo, orçamentos das despesas, calendário oficial da competição, modalidade e índice, comprovante de classificação da competição e laudo médico com a classificação funcional) na Fundação La Salle até o dia 10 de março.

O projeto ainda precisará da aprovação do Governo do Estado. O valor poderá ser utilizado para viagens, inscrições em competições ou compra de material esportivo. Outra possibilidade de captação de recursos é o edital da Prefeitura de Canoas.



O projeto “Em Canoas, o Esporte Rendimento é para Todos” contempla as seguintes modalidades: atletismo, futebol de 5, goalball, natação e basquete, e também oferece acesso aos atletas à Academia Poliesportiva. Os treinos aeróbicos e de musculação são realizados respeitando as necessidades específicas de cada caso.