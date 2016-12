Paratletas canoenses se destacam

Os paratletas de Canoas ficaram entre as três primeiras colocações em todas as modalidades disputadas nos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul para Pessoa com Deficiência ( Parajirgs) deste ano. Destaque para os atletas da Natação, Futebol 5 para Cegos e Goaball, Judô Feminino, que venceram a competição.

A 5ª edição dos Jogos reuniu, aproximadamente, 300 competidores e, deste total, 41 eram da delegação de Canoas. As disputas aconteceram no Centro Esportivo São Luís, de Canoas; no Ginásio Tesourinha, Centro Estadual de Treinamento Esportivo e Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.