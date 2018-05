ParkShopping apresenta show de Tonho Crocco

O projeto Música no Park, que leva atrações musicais à Praça de Alimentação do ParkShopping Canoas, terá show de Tonho Crocco, na sexta-feira, 11 de maio. A iniciativa faz parte da proposta de trazer grandes nomes da música para animar as noites de sexta-feira, durante o mês de maio. Nas quartas-feiras, quem comanda o show é o músico Moreno Morais.

Música no Park é uma atividade que começou no mês de abril com apresentações ao vivo todas as quartas e sextas-feiras, das 19h às 21h, na Praça de Alimentação, que fica no L3 – Piso Canoas.

Conhecido pelo seu nome artístico Tonho Crocco é um cantor, compositor e poeta brasileiro. É conhecido por ser o vocalista, e principal letrista da banda gaúcha Ultramen. Também tem trabalhado com sua carreira solo e lançou seu primeiro trabalho em 2010 chamado O Lado Brilhante da Lua.