ParkShopping Canoas abre com 258 lojas e sete salas de cinema

Anunciado como o primeiro shopping sustentável do país, o novo shopping de Canoas, O ParkShopping Canoas, do grupo Multiplan, será finalmente inaugurado nesta sexta-feira, 24, com um investimento que se aproxima dos R$ 450 milhões e prometendo gerar mais de 3 mil empregos para o município e região. Além disso, foram alocados pelos lojistas cerca de R$ 200 milhões, gerando para a cidade uma injeção de aproximadamente R$ 640 milhões.

O shopping terá 258 lojas, uma área de 120 mil metros quadrados e 48 mil metros quadrados de Área Bruta Locável. Considerado pela Multiplan um dos mais modernos do Brasil, ele oferece amplo espaço de restaurantes, como o BAH, Outback Steak House, Picnic, Las Leñas e Petiskeira, sete salas de cinema e uma academia completa. O shopping ainda contará com uma inédita pista de patinação no gelo permanente, com 750 m², em uma área de convivência cercada por diversas opções de gastronomia.

O sucesso do ParkShopping Canoas está também nos maiores âncoras nacionais presentes, como Renner, Lojas Americanas, Riachuelo, HotZone, Centauro e Tok&Stok. Entre os destaques, estão o Zaffari Supermercados, que terá sua primeira operação fora de um empreendimento próprio no Rio Grande do Sul, e a Forever 21, rede norte-americana de fast fashion que hoje conta com uma única loja em Porto Alegre no BarraShoppingSul e 15 no Brasil.

O empreendimento é visto como um presente de Natal para a cidade, que tem, através do mercado lojista, grandes perspectivas em relação ao aumento das vendas deste ano em virtude do novo espaço de lazer. Denério Neumann, presidente do Sindilojas, contou a O Timoneiro que acredita que a chegada do novo empreendimento é benéfica para os empresários. “Isso é muito bom nesse momento de crise. É algo muito novo e avançado em termos de Shopping Center. Aqueles que entrarem neste projeto certamente irão colher os frutos.”, avalia.

Transformações na cidade

O ParkShopping Canoas transformou a cidade mesmo antes da sua abertura. Importantes intervenções viárias foram implementadas no entorno do empreendimento, como a duplicação da Av. Dr. Sezefredo de Azambuja Vieira e a extensão e duplicação da Av. Farroupilha.

Em setembro de 2016, foi inaugurada a expansão do Parque Municipal Getúlio Vargas, que fica em frente ao shopping. Em uma área de 28.000m² e com um investimento de R$ 13 milhões, o parque oferece uma série de atrações diversas, como espaço de entretenimento infantil (play aventura e play lúdico), labirinto, equipamentos de ginástica para adultos e pista de caminhada. O parque também conta com um anfiteatro com capacidade para 400 pessoas e um lago artificial de 7.000m² com decks e uma esplanada de acesso com espelho d’água. A área recebeu novo paisagismo com vegetação nativa. Demais iniciativas sustentáveis são percebidas no local. Toda a sua iluminação pública tem lâmpadas em LED.

Inovação

O empreendimento foi totalmente desenvolvido com foco na sustentabilidade e no baixo custo condominial com destaque para:

– Árvores com placa solares no estacionamento e usinas fotovoltaicas na cobertura, com capacidade de geração de 1,3 Megawatts de energia limpa.

– Sistema de reuso de águas pluviais.

– Poço artesiano para irrigação e torres de resfriamento do sistema de ar condicionado.

– Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) para reaproveitamento de água.

– Luminárias com lâmpadas LED, de máxima eficiência energética.

– Utilização de vidros “low-e”, de alta performance, com redução significativa do consumo de energia e do ar condicionado.

Multiplan

Trata-se do 19º shopping da Multiplan e o primeiro projeto no Rio Grande do Sul fora de Porto Alegre. A empresa optou por Canoas por uma série de motivos que combinaram e tornaram o município altamente estratégico para o grupo. A cidade apresenta o 2º maior PIB do Estado e é a terceira mais populosa.

O presidente da Multiplan, José Isaac Peres, ressaltou a O Timoneiro que apesar do momento atual do país, só se consegue vencer a crise fazendo algo muito maior do que já se fez. “É um shopping com DNA diferente, talvez o melhor do Brasil ou do mundo. Aqui o sonho ficou menor do que a realidade. Também estamos surpresos”, finalizou Peres.

Localização

Sua localização é estratégica para atender não só os canoenses, mas toda a região Metropolitana e do Vale do Rio dos Sinos – o ParkShopping Canoas situa-se a 10, 8 km do Aeroporto Salgado Filho, a 26 km de São Leopoldo e a 30 km de Novo Hamburgo, e é ponto de passagem para milhares de pessoas dessas regiões devido à cidade estar localizada nas margens da BR-116. Outro ponto fundamental é o apoio que a Prefeitura de Canoas vem dando à viabilização do projeto.

Ficha Técnica

Área do terreno: 93.600 m2

Área de construção: 120.200 m2

ABL (área bruta locável): 48.000 m2

Número de lojas: 258

Número de âncoras: 8

Número de megalojas: 7 megalojas

Supermercado: 1

Estacionamento 2.500 mil vagas, sendo 1.500 cobertas

Cinema: 7 salas stadium

Restaurantes: 6 operações

Fast Foods: 28 operações com 1.100 lugares

Centro de Eventos: 2.300 m2 e capacidade para até 1.200 pessoas

Escadas rolantes: 12