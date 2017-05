Paróquia Sagrado Coração de Jesus realiza campanha para projeto social

Uma das 157 paróquias da Arquidiocese de Porto Alegre, a paróquia Sagrado Coração de Jesus, situada nos bairros Harmonia, Santo Operário e Mato Grande, composta de 17 Comunidades, lançou campanha para ampliar seu Centro das Comunidades. O projeto, que já atende a comunidade com diversas atividades, vê um limite estrutural para continuar funcionando.

O Centro de Pastoral, intitulado Centro das Comunidades Santo Dias da Silva, localizado na Rua José Veríssimo, 961, no bairro Santo Operário, começou com uma antiga residência do Irmão Antônio Cechin e sua irmã Matilde. Desde 2001, o local já abrigou projetos como o Ylú ayê, de promoção e divulgação da cultura afrodescendente e o Centro de Educação Popular São Francisco de Assis, com promoção de cursos de inclusão social, destinado a pessoas em estado de vulnerabilidade social.

Necessidade

Atualmente, a estrutura do centro demanda algumas reformas. Entre elas, a realização de reboco externo e interno de todas as paredes; colocação de piso; instalação elétrica; revisão de toda a parte hidráulica, entre outras necessidades. O total da obra foi orçado em R$ 32 mil. A paróquia conta com apoio da comunidade, que pode ajudar através de doações, tanto de dinheiro como de materiais. Os interessados em ajudar devem entrar em contato com a paróquia, nos telefones: 51 3472 2883 ou 999911668.

Público beneficiado

A reforma do espaço permitirá uma ampliação das atividades realizadas no centro. O local acolhe mensalmente várias lideranças que realizam encontros, reuniões e formações. Serão realizadas ainda atividades com jovens, adolescentes e crianças em estado de vulnerabilidade social. Estão também previstas atividades com pessoas idosas, através da criação de um Centro de Convivência. Serão mantidas as atividades do Projeto Afrodescendentes, existente atualmente. O local também manterá a distribuição de alimentos e roupas. Oficinas de arte e cultura para adolescentes e jovens também estão dentro do cronograma de atividades planejadas pela Paróquia após a reforma.

Objetivo

A ideia da paróquia Sagrado Coração de Jesus é de que o centro de Pastoral aglutine atividades de todas as Comunidades, pastorais, serviços, ministérios e movimentos. “Será um local de referência, tanto para a promoção humana, educação cidadã, quando para as demais atividades de evangelização de todas as organizações da Paróquia”, afirma o Coordenador do Conselho de Pastoral das Comunidades, Joni Roberto Schroder. Ele também destaca que o local já atende, por mês, cerca de 400 crianças, 120 idosos e distribui aproximadamente 1.200 Kg de arroz e 60 cestas básicas.