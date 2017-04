Paróquia Sagrado Coração de Jesus realiza Domingo de Ramos

A Rede de Comunidades Sagrado Coração de Jesus realiza, no próximo domingo, 9, a Celebração e Procissão de Ramos.

A concentração ocorre às 8h30min na Comunidade Perpétuo Socorro, na rua Negrinho Santo, 1263, no bairro Santo Operário (Harmonia). A Procissão percorrerá as ruas Jesus Operário, Maria Isabel e Júlio Cardoso de Araújo e Praça do Residencial Porto Belo.

Na ocasião, estarão presentes as 17 comunidades que compõem a Paróquia Sagrado Coração de Jesus. As comunidades mais distantes terão ônibus à disposição para chegar ao local de concentração das celebrações.

Percursos

Comunidade Aparecida: Inicia na República seguindo até a Rua Rio dos Sinos, até a comunidade Sta. Cruz. Após, passa pela Rua dos Professores até a Perpétuo Socorro.

Comunidade Sagrado Coração de Jesus: Segue pela Rua Eça de Queiroz, República e José Verissimo.