Parque Canoas de Inovação é oficialmente inaugurado

O Parque Canoas de Inovação (PCI) foi oficialmente inaugurado na quinta-feira, 22, às 16h. O evento contou com uma visitação às empresas que já estão em operação, Exatron e Novus, coquetel para convidados e ato de abertura com o pronunciamento de lideranças políticas municipais, de representantes do governo do Estado, da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) e da Federação das Indústrias do Estado (FIERGS).

O Parque posiciona Canoas como um novo núcleo de investimentos do Estado. As empresas, voltadas para o segmento de tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento, vão aliar a geração de bens e serviços com conhecimento e pesquisa para atender efetivamente às necessidades do mercado.

Além das duas empresas já instaladas, a TCS, empresa de serviços de tecnologia da informação, inicia suas operações no local em dezembro. No próximo ano, mais duas empresas vão se instalar no PCI: Victum e Digistar. As empresas devem gerar mais de 500 oportunidades de emprego para os canoenses.