Parque Igara FC reúne amigos através do futebol

O interesse de jogar bola nem sempre tem como objetivo o placar. Para o time do Parque Igara Futebol Clube, fundado em 12 de novembro de 1988 e que é patrocinado pelo jornal O Timoneiro, o mais importante é ter o esporte como elemento que reúne os amigos. A história do clube mostra que mesmo sem o foco no resultado dentro de campo, é possível crescer.

Inicialmente para veteranos, já na primeira chamada reuniu mais de 20 homens, que jogaram contra os times Juventus e Ajax, do bairro São Luiz. Egídio Dall’Agnol entrou para o time no começo dos anos 90. Ele, que já morava no bairro antes de conhecer o time, escreveu, em 2013, o livro Parque Igara Futebol Clube: 25 Anos de História, lançado nas comemorações do aniversário, em festa para 450 pessoas no Clube Caça e Pesca. “A gente começou sem nem ideia de que chegaria até aqui. Nem pensava que duraria tanto, pois já vi muitos times nascerem e morrerem em meus 60 anos como canoense”, aponta.

Cooperação e Organização

Danilo Dall’Agnol, sobrinho de Egídio, é hoje presidente do clube, e presenciou toda a evolução e diversificação do time na década passada. Conforme os filhos dos jogadores mais antigos iam atingindo a adolescência, passaram de espectadores para agentes dentro das quatro linhas. “O nosso time é mais sobre amizade do que sobre jogar muita bola”, assegura.

Desde 2009, segundo o dirigente, o time rejuvenesceu de vez, mas os antigos continuam ali, principalmente para orientar os mais novos. Em 2016, Danilo foi eleito já dentro de uma estrutura com estatuto, mensalidades e uma estratégia de maior publicidade do Parque Igara FC. “O objetivo de uns cinco anos para cá é aumentar essa rede de amigos com festas, eventos e o uso das redes sociais”, declara.

Excursão internacional

Tal organização levou o Parque Igara FC a realizar sua primeira excursão internacional. Em 2013, uma comitiva de 36 pessoas, sendo 18 atletas, foi para Fastro, na Itália. Com duas vitórias em dois amistosos, a experiência foi um sucesso. O presidente espera que o time cresça ainda mais: “Que nossa festa de 30 anos em 2018 fale de um clube ainda maior, com cada vez mais amigos e apoiadores”, deseja Danilo Dall’Agnol.