Parque Industrial Jorge Lanner tem ampliação anunciada

O Prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, anunciou a ampliação do Parque Industrial Jorge Lanner, durante o 2º Congresso Inspiração, realizado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Canoas (CDL), realizado no último dia 28. O evento aconteceu no ParkShopping e reuniu mais de 700 pessoas, entre lideranças municipais, empresários e comunidade em geral.

De acordo com Busato, o projeto em andamento visa disponibilizar mais de 300 lotes para a instalação de novas empresas e indústrias no município, o que vai triplicar o tamanho do parque. “Além da inauguração do Parque Canoas de Inovação (PCI), que acontecerá em setembro, vamos ampliar o Jorge Lanner e trazer mais investimentos para o município. Dessa forma, incentivamos a criação de emprego e renda para os canoenses. Este é o meu compromisso com a cidade e com os empresários”, destaca.