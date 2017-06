Partido Verde Canoas promove limpeza no Arroio da Brigadeira

Na manhã do último sábado, 03, acorreu a limpeza no Arroio da Brigadeira – um afluente do Rio Gravataí e que serve de divisa entre Canoas e a cidade de Cachoeirinha, no bairro Estância Velha, em Canoas.

A ação, que é idealizada pelo vereador e também presidente do Partido Verde Canoas, Cris Moraes, contou com a ajuda do seu gabinete, ativistas ambientais, biólogos, professores e alunos da escola, que moram perto do afluente. O arroio estava sobrecarregado de resíduos sólidos. O movimento de limpeza integra a agenda que o vereador está promovendo em relação à Semana do Meio Ambiente.

“O meio ambiente oferece aos seres vivos as condições essenciais para a sua sobrevivência e evolução. A sociedade humana não se sustenta sem água potável, ar, puro, solo fértil e sem um clima ameno”, destacou o vereador sobre a importância do assunto. “Recolhemos garrafas pet, pneus, latas de alumínio e até sofás, que foram descartados de maneira indevida que poderiam ter sido reciclados”, completou Cris.

Segundo o técnico em meio ambiente, Gabriel Gonçalves, ações como esta tem, além da importância da limpeza, um cunho pedagógico: “ficamos imensamente felizes vendo os alunos empenhados em preservar o meio ambiente. Ações deste tipo precisam ser divulgadas e atingir o máximo possível de pessoas pois só assim, teremos a tão almejada sustentabilidade do nosso planeta”, afirmou o técnico.