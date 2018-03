Páscoa aumenta otimismo do comércio em relação ao ano anterior

As prateleiras das lojas do comércio de Canoas já estão amplamente decoradas e repletas de artigos e chocolates de diversos tipos referentes às comemorações da Semana Santa, que neste ano vai de 25 a 31 de março, e se encerra no 1° de abril, domingo de Páscoa. A data religiosa geralmente agita o mercado com ofertas ao consumidor, que se divide entre ovos de chocolate e demais doces na Feira de Páscoa e a compra de peixes e demais frutos do mar da tradicional Feira do Peixe.

Expectativa de vendas

Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Canoas (Sindilojas), Denério Rosales Neumann, as vendas prometem ser muito boas. “Apesar das questões políticas, há uma retomada da economia. Então, nós estamos apostando numa melhora em relação ao ano passado”, relata Denério. O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Canoas (CDL), Marcos Negrini Gonçalves, também é otimista quando às vendas deste ano: “A Páscoa é sempre uma data boa para o comércio, claro que não se compara ao Dia das Mães ou Natal, mas temos dados de que a economia se estabilizou e o próprio clima com os lojistas nos indicam uma boa expectativa”, finaliza Marcos.

De acordo com a Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo (AGV), a projeção é de que o consumidor deve investir em média R$ 50,00 nos presentes da Páscoa deste ano, sendo o chocolate ainda a preferência de 80,5% dos gaúchos para a data.

Feira do Peixe

A Feira do Peixe de Canoas, que organizada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SMDE), iniciou na terça-feira, 27, e vai até esta Sexta-Feira Santa, 30 de março, das 9 às 14 horas, nos bairros Niterói, Mathias Velho, Centro, Guajuviras e Rio Branco. A feira ainda reunirá 30 artesãos que irão oferecer chocolates e artesanato, 20 bancas de hortifruti e 15 pontos de comercialização de sucos e vinhos.