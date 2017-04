Páscoa movimenta o comércio canoense

Com a proximidade do feriado da Semana Santa, o comércio da cidade fica cada vez mais aquecido. As lojas do Centro e dos bairros adequam sua decoração ao momento festivo e os chocolates tomam conta das prateleiras. Nos supermercados, os tradicionais doces dividem a atenção do público com as ofertas de peixes dos mais diversos tipos. Além disso, as tradicionais Feira do Peixe e Feira de Páscoa também são opções para os consumidores.

O presidente do Sindilojas Canoas, Denério Rosales Neumann, conversou com a equipe de reportagem de O Timoneiro e revelou que as expectativas para a Páscoa são boas para os setores do comércio que estão apostando na data.

“A Páscoa é um momento de crescimento de vendas. Estamos esperando um aumento no movimento do comércio que, a partir de março, já tem mostrado uma melhora. Os empresários estão otimistas com relação à Páscoa e, como um todo, com o atual momento. Desejo aos lojistas boas vendas”, disse o presidente do Sindilojas.

Feira do peixe

A Feira do Peixe de Canoas começou nesta terça-feira, 11, em cinco bairros da cidade: Niterói, Mathias Velho, Centro, Guajuviras e Rio Branco. A expectativa para este ano é de superação da margem de lucro da edição passada, que atingiu R$ 936 mil e comercialização de 70 toneladas de pescado.

O comerciante Jair Ribeiro vem da Ilha da Pintada há seis anos para participar da Feira do Peixe de Canoas. Ele é otimista com o potencial de vendas e garante que a cada nova edição, a sua banca, no bairro Guajuviras, bate o recorde de comercialização do ano anterior. “Para este ano, espero vender até 20% mais que no ano passado. Já temos a nossa freguesia. A garantia do resultado vem pelo bom atendimento e o produto de boa qualidade”, relatou.

O horário de funcionamento da Feira do Peixe de Canoas é das 8 às 20 horas, com exceção da Sexta-feira Santa, quando as atividades encerrarão às 14 horas.

Endereços

Niterói – Praça Dona Mocinha

Mathias Velho – Praça São Pio X

Centro – Praça da Bandeira

Guajuviras – Rótula da Avenida, 17 de abril

Rio Branco – Praça Cônego Lotário Steffens

Feira de Páscoa

Além da Feira do Peixe, acontece simultaneamente a Feira de Páscoa com quatro bancas: no Centro, Mathias Velho, Guajuviras e Niterói. Nestes locais, serão vendidos alimentos como pães, cucas, biscoitos, salgados, crepes e tapiocas, além de diferentes itens de artesanato expostos.