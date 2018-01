Passagem da Trensurb sobe para R$ 3,30

Passa a vigorar a partir do próximo sábado, 3, o novo valor da passagem unitária do metrô. O governo federal autorizou um aumento de 94 % na tarifa, que agora vale R$ 3,30. O valor da passagem está congelado desde 5 de janeiro de 2008.

O governo justifica a mudança afirmando que as despesas da Trensurb, nos últimos anos, cresceram em função da expansão do sistema até Novo Hamburgo, agregando cinco novas estações e 9,3 quilômetros de linha. Ainda, a Trensurb afirma que os custos de operação e manutenção crescerem mais de 100% de 2007 a 2017.

Sindimetrô discorda

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Metroviário e Conexas do RS (Sindimetrô -RS) divulgou nota, na manhã desta quarta-feira, 31, discordando do aumento da passagem: “Nada justifica na atual conjuntura um absurdo aumento de 94% no valor da tarifa do trem metropolitano, quando a inflação no período foi de 75%. O índice está totalmente fora da realidade vivida pelos trabalhadores e estudantes que utilizam esse meio de transporte diariamente para deslocamentos no eixo norte da região metropolitana de Porto Alegre”.