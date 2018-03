Passagem de ônibus de Canoas sobe para R$ 4,20

Na tarde desta segunda-feira, 19, o Conselho Municipal de Transporte (CMT) de Canoas aprovou, por unanimidade, a proposta de reposição tarifária para o transporte coletivo do município. Dos atuais R$ 3,75, os usuários de ônibus em Canoas passam a pagar R$ 4,20. A empresa Sogal havia solicitado um reajuste no valor de R$ 4,46.

O novo preço da passagem em Canoas entra em vigor na próxima quinta-feira, 22. A população tem até quarta-feira,21, para adquirir a passagem com o valor atual da tarifa, R$ 3,75, que poderá ser usado no cartão TEU no prazo de até 30 dias.

Fazem parte do CMT representantes da União das Associações de Moradores de Canoas (UAMCA), do Sindicato dos Condutores Automotores de Veículos Rodoviários (SINCAVER), da União dos Transportes Escolares (UTEC), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – subseção Canoas -, da Procuradoria-Geral do Município (PGM), da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade (SMTM), da Diretoria de Transportes (DT), do Gabinete do Prefeito (GP), do Fórum das Entidades Empresariais e de Profissionais Liberais, do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Passageiros de Canoas (SINDITROVCANOAS) e representantes da empresa que opera o transporte coletivo de passageiros no município, a Sogal.