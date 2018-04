O dia 1° de maio terá tarifa zero no sistema convencional do transporte coletivo. O objetivo é oportunizar um deslocamento gratuito a toda população para que possa aproveitar as atrações e serviços oferecidos na festa. A tabela horária de todas as linhas vai operar pela planilha de domingo. Já no dia 30, segunda-feira, a planilha será a de sábado. O Sistema de Transporte Seletivo não terá alteração.