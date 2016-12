Paulo Ritter avalia gestão como presidente da Câmara

O vereador Paulo Ritter (PT), que ocupou a presidência do Legislativo municipal nos últimos dois anos, deixa a Câmara no final desta legislatura. O parlamentar recebeu o jornal O Timoneiro no seu gabinete na última quarta-feira, 28, e fez um balanço da sua gestão como presidente.

Primeira presidência

Ritter ressalta que assumiu a presidência em três anos, sendo o primeiro 1999. Depois vieram as duas vezes consecutivas, em 2015 e 2016. “Em 1999 fizemos uma coisa inovadora para a época. Acabamos com a aposentadoria especial dos vereadores. A Câmara gastava R$ 1 milhão por mês com isso. Enfrentamos o corporativismo, que tratava isso como se fosse algo natural. Na época muita gente não entendeu, me chamaram de guri e de moleque”, lembrou.

Gestão atual

A respeito da sua gestão atual, o vereador pontuou: “Neste mandato 2015-2016 a nossa bandeira principal foi a transparência. Criamos, a um custo de R$ 140, a possibilidade das sessões da Câmara serem acompanhadas pela internet. Além disso, somos pioneiros em abrir espaço para a iniciativa popular digital. Nós criamos também o modelo de jornal dos mandatos, que é fundamental para que o vereador possa prestar contas para a comunidade a cada trimestre. Acabamos com ajuda de custo e também com as sessões extraordinárias remuneradas. Também fizemos a reforma administrativa, definindo escolaridade para os cargos administrativos da Câmara”.

Como conquistas de seu mandato como vereador, Ritter pontuou a autoria da emenda à lei orgânica municipal que cria o plano diretor cicloviário e os projetos de separação de lixo digital ou eletrônico e do monitoramento da qualidade do ar. “Hoje quem monitora é a Refap, mas eu acho, com todo o respeito, que a raposa não pode cuidar do galinheiro e, por isso, nossa lei é importante”, avaliou.

O futuro

Embora entenda que a atuação fora dos holofotes que a presidência da Câmara exige possa ter prejudicado sua votação no último pleito, Ritter atribui grande parte do motivo de não ter conseguido se reeleger ao descontentamento de uma grande parcela da sociedade com a política. “Cerca de 90 mil pessoas não foram votar ou votaram nulo e branco, isso impacta diretamente no resultado da eleição”, disse. Sobre o futuro, afirmou que não abandonará a política e nem PT, não descartou uma futura volta ao legislativo, mas revelou seus planos mais imediatos: “Quero ser professor, minha vontade de dar aulas é muito grande e agora eu vou poder me dedicar”.