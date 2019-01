Pense Clean aposta no potencial da região

Criada em 31 de março de 2016, a Pense Clean, empresa canoense localizada na Rua Uruguai, 313, sala 3, no bairro São José, se coloca como referência no segmento de equipamentos ambientais, de lubrificantes, produtos de limpeza, manutenção e higienização. O proprietário, Carlos Brittes, falou com o jornal Timoneiro sobre sua escolha pela região e sobre os detalhes de seu empreendimento.

“Atuamos durante mais de 25 anos nesses segmentos” conta Brittes, sobre sua experiência no ramo. Segundo ele, seus principais clientes abrangem postos de combustíveis, indústrias, concessionárias, oficinas mecânicas e autopeças. Carlos ainda destaca que decidiu empreender e iniciar as atividades como distribuidor autorizado da JOAPE Climatização Industrial e a linha de produtos WD-40. O climatizador Joape é um sistema de resfriamento evaporativo utilizado na redução da temperatura, favorecendo uma melhor sensação térmica aos ambientes. O sistema pulveriza gotículas de água que são evaporadas através do fluxo de ar promovido pelo ventilador.

Região

“Possuindo experiência na área comercial e conhecendo o potencial de mercado da região metropolitana de Porto Alegre, decidimos empreender”, conta Carlos. Conforme o empresário, existe uma demanda desses segmentos em Canoas e em toda a região: “Nosso diferencial é a comercialização de produtos especialistas com excelente qualidade e com liderança no mercado”, complementa.

Ele ainda explica que seu público alvo são empresas que fazem manutenção, limpeza e higienização. A Pense Clean, segundo Brittes, ainda conta com atendimento ao cliente através de uma equipe de vendas e telemarketing. Carlos também destaca que a empresa é distribuidora autorizada da linha WD-40, JOAPE Climatização, LM QUÍMICA Industrial e SAF PROTEÇÃO EPI’S.