PERSONAGEM CANOENSE: “Canoas para mim é tudo de bom, só alegria e felicidade”

Simone Dutra

Marcos Antônio Lemes de Souza, 50 anos, morador do bairro Parque Universitário, onde vive com a esposa e filhos, é jornaleiro há 34 anos no calçadão de Canoas. Trabalhando de segunda a sábado, ele conta que já presenciou incontáveis acontecimentos da vista do seu estabelecimento, mas o que mais o impressiona é a mudança de visual, ao longo dos anos, após as reformas que trouxeram calçamento e estrutura para via que se tornou bastante movimentada. “Antes era uma rua sem nada, porém, havia o Carnaval aqui na Vitor Barreto, os desfiles do 7 de Setembro na XV de Janeiro e, aos domingos, o Cine Rex agitava a Domingos Martins”.

Depois da chegada do shopping, os bairros se tornaram mais independentes e o comércio se distribuiu pela cidade. “Claro que perdi um pouco de público com a descentralização. Ainda mais com o avanço tecnológico, poucos permaneceram neste ramo. Antes, meu carro chefe era a venda de revistas, hoje é recarga de celular, balas e cigarros. Mas a gente também vai se reinventando e modificando o tipo de produtos. Então, colocando na balança, o retorno de dinheiro compensa”.