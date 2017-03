Pista de skate no largo da Inconfidência tira o sossego de moradores

“Não temos mais emocional para aguentar isso”, afirma Roque Rodrigues, um dos moradores das redondezas do largo da Inconfidência. O espaço Skate Plaza Inconfidência tira o sossego dos vizinhos, que relatam barulhos excessivos até altas horas da madrugada, sendo que o local deveria ser utilizado apenas até às 22 horas.

Roque conta que os moradores já acionaram a polícia em diversas ocasiões, mas que o problema não foi resolvido. Ele ainda afirma que comprou uma corrente e cadeado para tentar trancar o portão nos horários corretos, mas que ação também não teve resultado. “As residências estão perdendo valorização, por que ninguém quer morar perto da pista”, afirma Rodrigues.

De acordo com Roque, já foram recolhidas mais de 100 assinaturas de moradores incomodados com a situação. Eles pedem que a pista de skate seja removida do local. O morador ainda conta que durante a gestão passada, quando a pista foi construída, não houve nenhum canal de comunicação com os moradores da região. ” Agora esperamos uma tomada de providência”, conclui Roque.

Gestão compartilhada

Questionada sobre a responsabilidade pela pista de skate da Avenida Inconfidência, a Prefeitura informa que o espaço tem gestão compartilhada. “O setor responsável pela gestão de uso de espaço é a Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL) e a Diretoria de Parques e Praças (DPPGAPA), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), é responsável pela manutenção do ambiente, como serviços de capina, roçada e limpeza.”

Ainda, em nota, a administração municipal afirma que a fiscalização do local está sendo providenciada junto à Secretaria de Segurança Pública e Cidadania (SMSPC) e deverá ser executada pela Guarda Municipal: “Também está sendo providenciado o conserto do arrombamento da cerca, além de correntes e cadeados para o trancamento do portão de entrada da pista à noite”.

Horários

A Prefeitura destaca que os horários de funcionamento estão previstos na lei nº 5.997/2016. “Os períodos permitidos para uso estão fixados em uma placa em frente à pista de skate, porém as informações estão cobertas por pichações. Uma nova placa está sendo confeccionada para substituir a antiga, mas precisamos contar com a colaboração dos usuários da pista. O horário permitido é das 7 às 22 horas, de segunda a sábado, e das 9 às 22 horas nos domingos e feriados.”

Remoção da pista

De acordo com a nota da Prefeitura, há a possibilidade de remoção da pista para o Capão do Corvo: “Lembramos que a construção foi um atendimento a uma demanda da própria comunidade. Após a reforma, mais pessoas passaram a frequentar o local, o que provavelmente começou a gerar incômodos aos moradores próximos”.