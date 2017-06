Placa comemorativa marca homenagem ao centenário do Lions Club

Em alusão ao Centenário do Lions Club, uma placa comemorativa foi inaugurada na Praça da Bandeira, no centro de Canoas. A entidade, existente em 210 países do mundo, no Brasil está em 8° lugar no número de associados.

O descerramento foi feito pelo prefeito Luiz Carlos Busato, pela vice-prefeita Gisele Uequed, Denério Neumann, representando a associação internacional de Lions Club e o distrito LD3 – que contempla todos os clubes do Rio Grande do Sul, Itamar Rodrigues, presidente do Lions Canoas Centro, Mário Dhein, presidente dos Lions Canoas Niterói e Mara Togni, presidente do Lions Canoas Santa Rita.

Denério Neumann destacou o trabalho do Lions no município, exaltando a presença de todos os associados presentes na solenidade. “Esta placa irá levar o nome de Canoas para todas as outras cidades, mostrando que temos aqui três clubes que trabalham pela comunidade. Um verdadeiro marco para os nossos serviços humanitários”, destaca.