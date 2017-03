População reclama dos serviços prestados pela Corsan

Um dos serviços essenciais para uma comunidade tem sido alvo de diversas reclamações na cidade. Qualidade da água, interrupção de abastecimento e problemas com obras são algumas das questões no centro de polêmicas. O Timoneiro ouviu cidadãos preocupados com a atual situação dos serviços prestados pela Corsan.

Marcus Pioner, desenvolvedor de softwares, morador do bairro Igara, relata que o bairro sofre com falta de água seguidamente. Porém, a maior preocupação de Marcus é com os buracos e vazamentos deixados por obras: “na Boqueirão, o asfalto cede por conta de vazamentos”. O morador ainda relata que em diversas ocasiões a água chegou com cheiro forte e cor marrom, “o consumidor paga por algo que não tem condição de usar”, conclui.

“É difícil o dia que não se tenha alguma reclamação da Corsan”, diz Aline Baptista. Ela relata que os problemas também são rotina no bairro Mathias Velho. “A qualidade não está 100% na nossa casa. Tem dias que está bem amarelada e com gosto de barro”, afirma Aline. A moradora ainda reclama do tempo demorado para a solução de problemas: “o que realmente é revoltante é a falta de agilidade e praticidade para solucionar possíveis problemas que afetem o abastecimento”.

O que diz a Corsan

O diretor de Operações da Corsan, Eduardo Carvalho, informa que a companhia atende requisitos e normas nacionais de qualidade. “São mais de 100 itens de controle de qualidade, que garantem que a água será potável”. Segundo ele, são 15 a 20 reclamações por mês com relação a isso, dentro de uma população de 400 mil pessoas em Canoas, “verificamos todas as reclamações e na maioria das vezes são improcedentes”.

O que diz a Prefeitura

Em nota, a Prefeitura informa que a fiscalização dos serviços de implantação de redes de esgotos e água potável realizados pela Corsan é feita pela Secretaria Municipal de Obras (SMO) por meio da Diretoria de Obras Viárias, que analisa e licencia aberturas de valas em vias públicas para serviços da Corsan. “Quando há a necessidade de reparos de responsabilidade da Corsan, como uma erosão que tenha relação com os serviços da companhia, um fiscal da nossa equipe da Diretoria de Obras Viárias os aciona e solicita a correção”.