Posto do Corpo de Bombeiros do Mathias Velho pode ser reaberto

A Câmara de Canoas instalou comissão especial destinada à análise e estudo de viabilidade para a reabertura da unidade do Corpo de Bombeiros localizada na Avenida Rio Grande do Sul, no bairro Mathias Velho. O requerimento, aprovado na terça-feira, 2, foi apresentado pelos vereadores José Carlos Patricio (PSD) e Sargento Santana (PTB).

No documento, os autores afirmam que a reabertura do posto é uma reivindicação dos canoenses em virtude dos altos índices de incêndios e sinistros que ocorrem no bairro e nas proximidades. “Com o posto fechado, a demora no atendimento é de 3 a 10 minutos a mais, devido ao deslocamento dos caminhões. Ciente desta situação de emergência, o Poder Legislativo não pode se abster de analisar e procurar maneiras rápidas e eficientes para que a comunidade não sofra maiores prejuízos”, diz o requerimento.

Santana presidirá a comissão, enquanto Patricio será o relator. O grupo também é composto pelos vereadores: Alexandre Gonçalves (PPS), Aloisio Bamberg (PCdoB), Canhoto (SD), César Augusto (PRB), Cezar Mossini (PMDB), Cris Moraes (PV), Ivo Fiorotti (PT), Marcio Freitas (PDT) e Patteta (PP).