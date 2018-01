Posto Metropolitano entrega mais um carro

A noite de 18 de janeiro foi especial para o taxista Everton Machado Viegas e sua família. Ele recebeu em mãos as chaves de seu tão esperado prêmio. Entre 500 mil cupons Everton teve o nome sorteado para ganhar um Fiat Mobi zero km pela Campanha de Prêmios promovida pela Rede de Postos Metropolitano.

Ao receber o telefonema do proprietário da empresa Joarez Piccinini para ser informado que era o ganhador, o cliente achou que fosse trote. Mas, quando se confirmou o fato a alegria tomou conta de todos. “ Abastecia toda semana e quando coloquei meu cupom na urna estava muito confiante, desejei esse prêmio”, diz Viegas emocionado.

A noite de entrega do prêmio ainda foi marcada com uma janta especial oferecida para ele e seus colegas no posto Metropolitano da Av. Guilherme Schell. Estiveram presentes na ocasião 60 taxistas de Canoas.

A Rede de Postos Metropolitano sorteia para seus clientes dois carros zero km por ano e mais 12 prêmios por mês.