Praia do Paquetá é revitalizada

Uma ação conjunta entre as secretarias de Serviços Urbanos, Obras e Meio Ambiente promoveu a revitalização da praia do Paquetá e seu entorno, durante a última semana. As obras atendem pedidos antigos da comunidade local.

“Toda a infraestrutura vai ficar para a comunidade. Depois disso vamos seguir com a manutenção e a limpeza periódicas para que esse local possa ser aproveitado para o lazer durante o ano todo”, afirma o secretário de Serviços Urbanos, Juarez Hampel.

Entre as ações realizadas estão limpeza da praia, poda, retirada de galhos de árvores caídas, capina e roçada, reforma das churrasqueiras, recuperação da quadra de esportes, construção de um trapiche, substituição de 27 luminárias, troca de lâmpadas e a criação de uma contenção de pedras na beira do rio para evitar o desbarrancamento, que cada vez mais faz com que se perca espaço em função da força da água.

As barreiras, construídas com 800 toneladas de pedras rústicas, também foram usadas para cercar áreas destinadas aos frequentadores da praia. Outra ação é a pavimentação do acesso a partir do ponto em que se inicia a estrada de chão batido.