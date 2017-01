Prazo para pagamento do IPTU em cota única será até 31 de Janeiro

A câmara de vereadores de Canoas aprovou por unanimidade, na tarde desta segunda-feira, 2 de janeiro, o projeto de lei que altera o prazo para o pagamento do IPTU em cota única. Com isso, a conta poderá ser paga até 31 de janeiro.

O prefeito Luiz Carlos Busato (PTB) , antes de assumir, já havia anunciado que iria prorrogar o prazo, mantendo o mesmo desconto de até 20%. Na ocasião, a gestão do momento divulgou nota afirmando que “para a alteração de datas, é necessário que o prefeito encaminhe projeto de lei à Câmara de Vereadores. A mudança somente tem validade após a tramitação e aprovação do projeto, sanção pelo prefeito e publicação da nova lei”. O prazo anteriormente divulgado era válido até esta segunda-feira, 2.

Em contato com O Timoneiro, o presidente da câmara, vereador Juarez Hoy, afirmou que a aprovação do projeto era necessária para criar caixa para a nova gestão do executivo. “Jairo Jorge mentiu sobre o dinheiro que havia em caixa na prefeitura”, disse o vereador. Juarez alertou que, caso não fosse aprovado o projeto, havia risco de atraso no pagamento dos salários de servidores.