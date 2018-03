Prefeita em exercício consegue garantias de recursos para Educação

A prefeita em exercício de Canoas, Gisele Uequed (Rede), participou durante dois dias de extensa agenda em Brasília, com objetivo de trazer recursos para a Educação Infantil do município. “Volto de Brasília feliz com a disposição de deputados e senadores com quem conversei em melhorar a distribuição das verbas federais para a Educação Infantil em todo o país e na reforma e na ampliação das escolas canoenses”, revelou.

O primeiro encontro foi com o senador gaúcho Lasier Martins (PSD). O senador solicitou especificações dos locais a serem contemplados, os quais foram detalhados em ofício. “Nosso ofício visou emendas para reformas em escolas de educação infantil de Canoas, onde tenhamos melhores condições de ampliar o número de vagas na rede de ensino municipal”, revelou. A educação também foi o foco com o senador Paulo Paim (PT). O parlamentar firmou compromisso com a prefeita em exercício neste sentido. Gisele teve ainda reuniões com a senadora Ana Amélia Lemos (PP) e com a assessoria do senador Cristovam Buarque (PPS). No encontro com o deputado João Derly (Rede) veio a afirmação de ampliar ainda mais o Centro de Iniciação ao Esporte, em construção na cidade.

Ainda, Gisele enfatizou a possibilidade de marcar audiência conjunta com o Ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, para buscar ampliar o recurso de repasse do Fundeb para o ensino infantil em todo o País. “Tal medida auxiliará os municípios que lutam para colocar todas as crianças em sala de aula e zerar déficits”, afirmou Gisele.