Prefeito em exercício: “Fiquei muito orgulhoso pela oportunidade”

A Prefeitura de Canoas teve uma mudança em sua rotina durante a última semana. Na quinta-feira, 21, o presidente do legislativo municipal, vereador Juares Hoy (PTB), assumiu o posto de prefeito em exercício. O fato ocorreu devido à ausência de Luiz Carlos Busato (PTB) por conta de compromissos. Juares ocupou o gabinete do Prefeito até a terça-feira, 26.

“É uma responsabilidade muito grande. Fiquei muito orgulhoso pela oportunidade”, avalia Hoy. Ele aponta que assumiu o posto devido ao compromisso que o prefeito Busato teve na última semana e também devido à licença maternidade da vice-prefeita, Gisele Uequed (Rede). Um dos maiores motivos de comemoração para Juares é com relação ao fato de que esta é a primeira vez que um comissário de polícia, segundo ele, assume a prefeitura em uma cidade com o porte de Canoas.

Atividades

A agenda de Hoy teve destaque com a inauguração da Casa de Bombas N° 8, do bairro Mathias Velho. “É uma obra gigantesca que demorou para terminar. É verdade que começou na administração passada, mas já deveria estar pronta antes”, critica o vereador. Para ele, boa parte do grave problema de inundações no bairro será resolvida. Mesmo com o avanço, Juares aponta que o trabalho continua na região: “as ações continuam com canalizações, melhorias nas valas e demais questões técnicas comandadas pelo secretário de obras do município.”

Finanças

De acordo com Juares, a situação financeira do município é preocupante. “Não é uma opinião política, é uma constatação real da situação em que se encontra a cidade”, afirma. Hoy comenta que existem verbas comprometidas e prometidas na administração passada que ainda não foram pagas. O vereador ainda aponta uma dívida de aproximadamente R$ 230 milhões a curto prazo: “Isso impede a movimentação normal do novo prefeito. Nós sabemos dessa dificuldade e estamos acompanhando a situação na Câmara.” Juares afirma que os problemas financeiros têm provocado atrasos no pagamento de fornecedores e de compromissos já assumidos. “Mesmo assim, o Busato está enfrentando muito de frente essas questões pra poder administrar”, completa.

Saúde

Outra situação grave apontada por Juares é na área da Saúde. Para ele, tudo se resume ao número de atendimentos prestados a pacientes de fora da cidade. “35 mil pessoas de fora de Canoas estão cadastradas aqui. A estrutura que nós temos seria razoável para nossa população. O suporte de Saúde que nós temos não está resistindo”, afirma Hoy.