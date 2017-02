Prefeitura anuncia medidas para conter a crise nos hospitais

A situação não é nada boa. Quem afirma isso é a própria Prefeitura de Canoas, citando um “quadro de colapso no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG)”. A responsabilidade de cuidar das melhorias está agora nas mãos do novo presidente da Associação Beneficente de Canoas (ABC), Luiz Antonio Possebon. Já no HU, a promessa é de realizar uma auditoria contemplando desde o primeiro dia do contrato com o Gamp (Grupo de Apoio e Prevenção à Medicina).

HNSG

“Vamos trabalhar para manter o Graças de portas abertas”, diz o novo presidente da ABC, mantenedora do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), Luiz Antonio Possebon, que assumiu o mandato na tarde de quarta-feira, 15. Segundo Possebon, caso não sejam feitas mudanças na administração do HNSG, o passivo (dívida) pode chegar a R$ 120 milhões. “Já fechamos uma vez (1998) e acredito que, se fechar novamente, seria definitivo”, avalia o novo presidente. O prefeito Luiz Carlos Busato (PTB), também destaca a necessidade de mudanças nos rumos da administração do hospital. “Apenas como exemplo, pagamos cerca de R$ 880 mil por serviços não executados na integralidade. Não vamos concordar mais com esse tipo de procedimento. Daqui para frente, pagaremos apenas o que for comprovado. O recurso público precisa ser bem cuidado”, afirmou. Na terça-feira, 14, a Prefeitura de Canoas avalizou um empréstimo do HNSG junto ao Banrisul, na ordem de R$ 3,9 milhões, para a quitação da folha. A decisão, segundo Busato, deu-se em razão da mudança gerencial na ABC. “Apesar de no primeiro momento parecer contraditório, demos o aval para garantir a continuidade do serviço”, acrescentou. Uma consultoria será contratada para auditar o passivo do Hospital Nossa Senhora das Graças, atualmente em cerca de R$ 100 milhões. “Queremos saber quem são os credores, como a dívida chegou a este tamanho. Vamos revisar os contratos dos últimos dois anos pelo menos”, disse Busato.

O secretário-adjunto de Saúde de Canoas, Rinaldo Simões, foi escolhido como novo superintendente do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG). Ele substitui Regis Marinho, que deixou o cargo na semana passada. A posse de Rinaldo aconteceu nesta quinta-feira, 16. O anúncio de Rinaldo como superintendente ocorre um dia depois da confirmação de Luiz Antônio Possebon como presidente da ABC.

HU

A Prefeitura de Canoas promoveu, na manhã de sexta-feira, 10, um encontro com funcionários do Hospital Universitário (HU). Na ocasião, foi informado que o repasse de recursos para o pagamento dos salários dos funcionários da Gamp foi concluído na sexta-feira, 10, com um depósito de R$ 1,8 milhão, valor que não foi transferido antes devido a problemas de documentação. O Executivo vai contratar uma consultoria para a realização de uma auditoria no HU, contemplando desde o primeiro dia do contrato com a Grupo de Apoio e Prevenção à Medicina (Gamp), no dia 1º de dezembro.