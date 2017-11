Prefeitura anuncia reabertura do Centro de Bem-Estar Animal

Foi anunciada, pela Prefeitura de Canoas, a retomada de atendimentos externos do Centro de Bem-Estar Animal (CBEA) na primeira quinzena de dezembro. Uma parceria institucional firmada com a aeronáutica garantirá a atenção aos animais errantes, comunitários e de famílias de baixa renda. “Os atendimentos gratuitos vão beneficiar esses animais. É importante destacar que o CBEA não é um hospital veterinário e que o atendimento do centro faz parte da política pública de proteção animal do município de Canoas, que prevê também outras ações”, frisou o secretário do Meio Ambiente, Paulo Paim.

Em virtude das obras ainda em andamento no prédio, nas quais estão sendo aplicados R$ 407 mil, recurso oriundo de um Termo de Compensação Vegetal (TCV), dois hospitais de campo serão instalados temporariamente na sede do centro. Serão duas barracas: uma para a triagem e a outra funcionará como uma sala cirúrgica. Os profissionais e os equipamentos utilizados serão da Prefeitura.

De acordo com o secretário Paim, as regras e os critérios para a realização das castrações estão sendo discutidos com a rede de protetores de animais de Canoas. Partiu deles um projeto de castração móvel, que foi apresentado à Secretaria do Meio Ambiente e está em análise.

“O projeto tem previsão de áreas prioritárias. Vamos decidir junto com a rede de protetores como vai funcionar essa proposta. O que é certo é que iremos ao encontro da sociedade, em conjunto com os protetores, para levar não só o serviço médico, mas também a educação ambiental”, assinalou o secretário.