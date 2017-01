Prefeitura anuncia troca na Secretaria da Fazenda

Canoas tem um novo secretário da Fazenda. O anúncio ocorreu na manhã desta terça-feira, 24. O economista João Carlos Almeida assume a Secretaria no lugar de Jorge Bento.

João chegou a ser anunciado em novembro pelo então prefeito eleito Luiz Carlos Busato, mas uma incompatibilidade profissional impediu que tomasse posse no dia 1º de janeiro. “Ao longo dos primeiros dias de janeiro, me desvinculei de outros compromissos que já tinha assumido e agora posso me dedicar em tempo integral à Prefeitura de Canoas”, diz o economista.

João é Economista e Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Puc/RS) e pós-graduado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Servidor público estadual desde 1980, inicialmente foi técnico da Secretária da Fazenda. Em 1991, assumiu o cargo de auditor no Tribunal de Contas do Estado (TCE). Na Secretaria Estadual de Obras, exerceu os cargos de assessor especial e secretário adjunto.