Prefeitura chama aprovados em concurso para preenchimento de vagas temporárias

A Prefeitura de Canoas está com inscrições abertas para o preenchimento de 78 vagas de contrato emergencial para o cargo de Professor de Educação Básica I (PEB I), com carga horário de 40 horas e remuneração de R$ 4.338,66. Os educadores serão direcionados prioritariamente para as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), área em que o Executivo municipal está investindo pesado para qualificar o ensino das crianças de 0 a 6 anos.

Neste edital, as vagas são direcionadas exclusivamente aos candidatos aprovados no Concurso Público do Edital 49/2016 que manifestem interesse na contratação temporária, que será de até um ano. Importante: mesmo com o chamamento emergencial, a lista de aprovados do concurso não sofrerá alterações e seguirá com a vigência normal.

As inscrições podem ser feitas de 24 a 28 de janeiro, por meio deste link. A homologação das inscrições e a classificação preliminar serão publicadas no dia 31. No dia 1º fevereiro, serão recebidos os recursos. A lista final de classificação será publicada no dia 4 de fevereiro. Os educadores serão contratados para suprir a demanda de professores para o ano letivo de 2019.

A convocação do candidato será feita por telegrama ou e-mail, para o endereço fornecido no momento da inscrição. A apresentação e entrega dos documentos será realizada na Central de Atendimento ao Servidor (Frei Orlando, 199, 5º andar).

O edital pode ser lido neste link (acesse a edição Complementar 1 – 1934, do dia 23 de janeiro de 2019)

Concurso Público do Edital 49/2016 – Lista de aprovados (acesso universal), lista de aprovados PCD