Prefeitura convoca professores aprovados em concurso público

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão convocou, através de edital, os candidatos aprovados e classificados no Concurso Público N° 467/2014. Os cargos são de Professor de Educação Básica – Ocupação PEB II – Artes e Professor de Educação Básica – Ocupação PEB I.

Os listados devem comparecer para realização de exame psicológico no dia 21 de fevereiro, com início da 1ª Etapa às 8h30min, sendo que as outras duas Etapas ocorrerão no mesmo dia, abrangendo os turnos da manhã e da tarde.

O Exame será realizado na sede da Fundação La Salle, sito à Av. Getúlio Vargas, 5558, Centro Canoas/ RS (prédio do Conjunto Comercial Canoas). Será fornecido Comprovante de Comparecimento referente aos horários de participação no Exame. Presença obrigatória para o ingresso no cargo pleiteado.

Confira a lista de convocados:

Professor de Educação Básica – Ocupação PEB II – Artes

EVANDRO MESQUITA LUCAS

Professor de Educação Básica – Ocupação PEB I

JULIANA ROSSATO DIAS

CLARALUZ CAMARGO GRIS DA SILVA

ROSÂNGELA CAMARGO FIUZA DA SILVA

GRAZIELA DA SILVA CENTUARIA

ALINE FERNANDA KIELING DAGOSTINI

LIDIA HAFFELE DE SOUZA

FERNANDA ALVES

ANGELA ANDRIELI DE SOUZA PEREIRA DE AZEVEDO

RENATA DA SILVA PAVIN

ÁLETRIS RODRIGUES VIEIRA

VIVIANE GOMES MACHADO

JOCELAINE LOPES DOS SANTOS

LISIANE PIMENTEL BARBOSA

ANELEH CASTILHOS DE FREITAS

GABRIEL BALTAZAR MINOSSI

KELLY CARVALHO BERNARDES

JESSICA LUZIA BILHÃO

VIVIANE FALEIRO

LISIANE SILVEIRA BORGES

ELIANE DA SILVA ROSA

SUELLEN LINS BATISTA

LISANDRA CARRAVETTA DA SILVA

GABRIELA SPIES DA ROSA