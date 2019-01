Prefeitura divulga lista dos sorteados para segunda edição do Gerações

A lista dos classificados para as turmas de 2019 do Programa Gerações foi publicada no Diário Oficial do município de quarta-feira, 9. Foram registradas inscrições de 328 idosos e o sorteio público foi realizado no dia 19 de dezembro, no Auditório Sady Schivitz, na sede da Prefeitura. Conforme a legislação do programa, uma vaga foi destinada para o idoso de maior idade, duas para idosos com deficiência, 29 para idosos sem renda e 28 vagas para os idosos com renda de até dois salários mínimos. A lista homologada dos contemplados e a ordem dos suplentes pode ser acessada no site www.canoas.rs.gov.br.

Os selecionados vão receber um telegrama e também uma ligação para o telefone cadastrado no dia da inscrição, com as orientações como dia e hora para a matrícula, que será realizada na Central da Pessoa Idosa (av. Victor Barreto, 2970, loja 10 – Galeria Sonepar). Após a conferência da documentação, será agendada a avaliação psicológica dos idosos sorteados, parte classificatória do processo seletivo. Na falta de algum item obrigatório para a matrícula, a comissão organizadora irá convocar os suplentes.