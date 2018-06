Prefeitura empossa 20 novos professores da rede municipal

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG) de Canoas empossou, na tarde de segunda-feira, 18, 21 novos servidores municipais. A maior parte é formada por profissionais da educação, que irão atuar nas escolas da rede municipal. O evento de nomeação contou com a presença da vice-prefeita de Canoas, Gisele Uequed, da secretária da Educação, Neka Escobar, e do secretário de Planejamento e Gestão, Paulo Accinelli.

Desde janeiro de 2017, a Prefeitura de Canoas já empossou 265 novos profissionais. Mais da metade desses servidores foi chamada para complementar os quadros da Secretaria Municipal da Educação (SME), fortalecendo uma das mais importantes políticas da gestão, aprimorar o ensino público municipal de Canoas. Nesta segunda-feira, foram nomeados 20 professores que irão atuar, já a partir desta semana, nas escolas municipais. O outro profissional empossado irá atuar do setor administrativo da Secretaria de Planejamento e Gestão.

A vice-prefeita, Gisele Uequed, recebeu os novos servidores e deu as boas-vindas. Ela enfatizou que, mesmo em um momento de crise econômica do Estado, a Prefeitura de Canoas tem conseguido fortalecer o quadro de funcionários: “esse número significativo de professores e técnicos comprova o olhar especial que a administração tem com a educação”, relatou.