Prefeitura entrega 45 viaturas para órgãos de Segurança Pública

A Prefeitura de Canoas entrega na manhã desta segunda-feira, 26, 35 viaturas para órgãos de segurança, para uso exclusivo na cidade. De acordo com o governo, os veículos possuem o padrão utilizado pela Força Nacional de Segurança. São picapes com motor de 170 cavalos, quatro portas, equipadas com características específicas para cada corporação. Outros 10 veículos são entregues a órgãos municipais. Outros seis carros sedan para a Guarda Municipal e quatro motos para trânsito.

A Avenida Victor Barreto foi totalmente bloqueada para a realização do evento, que deverá ocorrer até às 12 horas. O trânsito foi desviado para o viaduto da Inconfidência. Os motoristas que vierem de Porto Alegre para ingressar no Centro deverão seguir pela BR-116 até a Boqueirão, fazer o retorno e acessar a região central da cidade por outro ponto.