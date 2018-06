Prefeitura entrega mais 170 casas no Guajuviras

A Prefeitura de Canoas concluiu na manhã desta quinta-feira, 7, o processo de contratação de unidades habitacionais do Residencial Macro Quarteirão 4 (MQ4), no bairro Guajuviras. Na oportunidade, 170 famílias assinaram os contratos de suas novas casas. A ação contempla um total de 426 unidades e faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida.

O prefeito Luiz Carlos Busato parabenizou as famílias contempladas e arrancou aplausos da plateia ao comunicar que as chaves vão ser entregues nas próximas semanas. Em uma fala com emoção, a vice-prefeita, Gisele Uequed, destacou a força das mulheres presentes: “estou muito feliz em poder participar deste momento tão importante na vida dessas famílias, pois estamos falando da realização do sonho da casa própria. E quero parabenizar, principalmente, as mulheres contempladas, guerreiras que batalharam muito para chegar a este momento”, evidenciou.

Busato destacou também a mudança de vida para as famílias e desejou felicidades e realizações a elas nos novos lares. O evento foi realizado no bairro Niterói e contou também com a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Moacir Stello.

As casas do MQ4 têm área de 48 metros quadrados e os sobrados têm 54,29, distribuídos em dois quartos, sala, cozinha e banheiro. A Prefeitura realiza um trabalho social com os novos moradores desde o momento em que foram contemplados, abordando temas como saúde, trabalho e organização comunitária.