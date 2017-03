Prefeitura explica fechamento de Casas da Juventude

Nas últimas semanas, diversos leitores de O Timoneiro tem relatado surpresa e insatisfação pelo fechamento das Casas da Juventude, localizadas nos bairros Guajuviras e Mathias Velho. Os espaços tinham como foco o atendimento de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, tendo em vista que são jovens nesse perfil que são mais vulneráveis à violência letal no município.

A equipe do jornal O Timoneiro contatou a Prefeitura para saber a respeito dos motivos do fechamento das casas. Em nota, a administração municipal afirmou que elas foram fechadas para uma reestruturação dos serviços de prevenção às violências. Segundo a administração municipal, a mudança tem, entre os objetivos, otimizar os recursos públicos, já que as atividades das Casas da Juventude e Casas da Cidadania muitas vezes eram sobrepostas. Além disso, a Prefeitura diz também que haverá uma economia de quase R$ 11 mil mensais com aluguéis. Os novos locais também são pontos de maior visibilidade, mais fáceis de encontrar, e mais próximos de paradas de ônibus.

No bairro Mathias Velho os atendimentos passam a ocorrer no Centro Social Urbano – CSU, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, e no Guajuviras os serviços foram realocados para a Avenida 17 de Abril nº 1010.