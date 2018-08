Prefeitura inicia construção de duas novas escolas infantis

A quinta-feira, 16 de agosto de 2018, vai ficar para sempre marcada na lembrança dos moradores dos bairros Niterói e Harmonia. Isso porque neste dia a Prefeitura de Canoas deu início às obras de construção de duas novas escolas de Educação Infantil que irão beneficiar centenas de famílias das comunidades. Juntas, as duas instituições irão receber 752 novos alunos e vão contribuir para a virada histórica conquistada pela atual gestão que, em apenas 18 meses, reduziu em 50% o déficit de vagas em Educação Infantil, zerando o déficit da pré-escola. As escolas devem entrar em funcionamento no meio do ano que vem.

A prefeita em exercício, Gisele Uequed, lembrou que a falta de vagas para crianças de até seis anos era uma das principais reclamações da população há anos. “Recebíamos, em todos os bairros da cidade, queixas de pais que não tinham onde deixar as crianças. Desde o início da gestão, estamos trabalhando de maneira contínua para reduzir o déficit e essas escolas vêm para contribuir com isso. Canoas não se exime de suas responsabilidades”͟, afirmou.

A futura Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) do bairro Harmonia será na Rua Rio dos Sinos, nas proximidades da EMEF Gonçalves Dias. Já a EMEI do Niterói será na Rua Itamar de Mattos Maia, o mesmo local ainda receberá um Centro de Referência de Assistência Social(CRAS). As duas escolas totalizam um investimento de R$ 4.894.476,94. Somente em 2019, Canoas deve inaugurar três novas escolas de Educação Infantil. Além das EMEIS Niterói e Harmonia, a EMEI Mato Grande já está em obras e a EMEI Central Park em fase de elaboração de contrato. Com isso, a cidade vai ampliar 1.200 vagas em Educação Infantil.

Fruto de um trabalho conjunto

O início destas obras das escolas de Educação Infantil é fruto do trabalho em conjunto de diversas secretarias municipais. As pastas trabalharam para recuperar os valores junto ao Governo Federal e possibilitaram que, efetivamente, as construções iniciassem, motivo de elogio do prefeito Busato. “Fiz questão de vir aqui agradecer a todos que se empenharam para a realização de mais essa conquista. A redução do déficit de vagas, que parecia tão distante, hoje é uma realidade no nosso município. E nos próximos anos, vamos seguir trabalhando para colocar todas as crianças em escolas”, afirmou o prefeito durante o evento.

Redução do déficit em escolas infantis

Durante os anos de 2013 e 2014, Canoas foi considerado um dos piores municípios do Rio Grande do Sul na avaliação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) no atendimento à educação infantil, o que foi noticiado em diversas ocasiões pelo jornal Timoneiro, inclusive ganhando destaque em várias de nossas capas publicadas no período. Dos 496 municípios do Estado, acidade foi classificada no número 454 em 2013. Piorou em 2014, passando a ocupar a posição número 462. Para mudar essa realidade, uma das metas da gestão atual é ampliar o número vagas, construindo novas escolas e reformando as já existentes. E esse trabalho já vem rendendo frutos. Em apenas 18 meses, a prefeitura conquistou um fato inédito na história de Canoas: Zerou a falta de vagas em pré-escola, que são para alunos de 4 e 5 anos. Ou seja, todas as crianças com essa idade, inscritas para vagas em escolas infantis, estão frequentando a escola.