Prefeitura irá comprar viaturas para órgãos de segurança pública

O prefeito Luiz Carlos Busato (PTB) e a vice-prefeita, Gisele Uequed (Rede), receberam na sexta-feira, 6, o secretário de Segurança do Estado, Cesar Schirmer. Durante o evento, que contou com presença de secretários municipais, vereadores, deputados, representantes da Brigada Militar e Polícia Civil, Busato anunciou que o município irá adquirir 35 viaturas, que serão destinadas à Brigada Militar, Polícia Civil, Susepe e Guarda Municipal.

“Queremos uma contrapartida do Estado, Canoas precisa de um efetivo maior na Brigada Militar. Depois da inauguração do presídio, teremos aumento na circulação de pessoas na cidade. Estamos buscando recursos para adquirir as viaturas. No primeiro momento a prioridade foi o pagamento em dia da folha. Mas eu imagino que teremos recursos próprios para essa compra”, relata.

O secretário da Segurança Pública e Cidadania, Ranolfo Vieira Junior, já trabalha para que, até o final do primeiro semestre deste ano, o município adquira e repasse cerca de 35 viaturas do tipo pickup, em modelo semelhante ao utilizado pela Força de Segurança Nacional no Rio Grande do Sul, como suporte de trabalho das instituições.

“Não fizemos ainda uma distribuição efetiva de quantos veículos seriam destinados para cada um, mas podemos dizer que o número total foi avaliado como suficiente para atender satisfatoriamente nossa cidade”, afirma ele. A maior preocupação é estabelecer, no convênio e/ou parceria com o governo do Estado, cláusulas que limitem a utilização dos automóveis exclusivamente em Canoas.