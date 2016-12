Prefeitura lança edital para construção de estações

Em seus últimos dias de governo do prefeito Jairo Jorge continua ignorando os avisos da Metroplan e do prefeito eleito Luiz Carlos Busato, que desde a última semana apontam irregularidades na obra do aeromóvel. A Prefeitura divulgou na sexta-feira, 9, o Edital 404/2016 (modalidade Concorrência Pública Internacional) para contratação de empresa para executar a construção de cinco estações do Sistema Aeromóvel. As propostas poderão ser apresentadas no dia 11 de janeiro de 2017, na Sala de Licitações, situada na rua Frei Orlando, 199, 4º andar, centro de Canoas. O regulamento do edital está disponível no site da Prefeitura www.canoas.rs.gov.br.

No mesmo dia, chegou à cidade a segunda remessa de tubos para readequação de adutora de água na Avenida Boqueirão. Já foram entregues 1.330 metros, de um total de 3 mil de canos. Nesta semana, foi instalado o canteiro de obras para substituição da adutora que passará pelo canteiro central da avenida.

Irregularidades

Na última semana, o jornal O Timoneiro noticiou que superintendente da Metroplan, Pedro Bisch Neto, questionou na segunda-feira, 5, a implantação do sistema já que, segundo ele, a Prefeitura não respondeu às solicitações técnicas, feitas no dia 25 de julho deste ano. A Metroplan informou que “está impossibilitada de aprovar o projeto de implantação”.

Luiz Carlos Busato (PTB), prefeito eleito de Canoas, afirmou que as obras do aeromóvel estão irregulares. Em nota enviada por sua assessoria, diz que já havia denunciado tais pontos. “Antes mesmo da campanha nós alertamos a população sobre inúmeros problemas em relação à implantação do aeromóvel. Além do mau negócio, com o empréstimo feito pela Prefeitura de R$ 272 milhões, que vão se tornar R$ 638 milhões para o canoense pagar ao longo de 30 anos para implantação de apenas 4,5 km, alertamos também da necessidade da autorização para essa integração, o que finalmente a Metroplan se pronuncia. Além da Metroplan, também precisa ter autorização ambiental, pois até hoje só existe a Licença de Instalação, ou seja, as obras estão irregulares”, disse.

Questionada na ocasião, a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade (SMTM) lançou nota informando que “não há desconformidade com a solicitação da Metroplan. Como o Município está preparando o edital para concessão do serviço público de transporte coletivo no sistema aeromóvel e em ônibus, foi aberta uma consulta pública. Somente a partir da sistematização das sugestões da comunidade nesta consulta (encerrada no último dia 5) e a publicação do edital, as informações poderão ser prestadas”. Segundo o órgão, o projeto foi apresentado ao superintendente em setembro deste ano e uma paralisação das obras não é considerada pela atual gestão.