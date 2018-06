Prefeitura lança projeto de bicicletas ecológicas

A Prefeitura de Canoas lançou na terça-feira, 19, o projeto “Bikeco”, iniciativa que integra o Programa Canoas Sem Carroças. Após a proibição da circulação das carroças no Centro, aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores, o projeto oferece alternativas aos carroceiros. No Centro, os recicladores interessados se cooperaram à Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Canoas (Coopcamate).

A Coopcamate recebeu dez bicicletas ecológicas, acopladas a gaiolas, onde serão armazenados os resíduos recicláveis coletados na região central de Canoas. As bicicletas, batizadas de “Bikecos”, serão utilizadas como instrumento de trabalho pelos coletores, que atuarão uniformizados e identificados pela cooperativa. O coordenador da Coopcamate, Flávio Aguiar, destacou que os Bikecos começam a circular após um período de construção conjunta entre cooperados, lojistas do Centro e representantes da Prefeitura de Canoas. “Esse ato é o início de uma grande caminhada e em nome da cooperativa agradecemos a disposição de todos os envolvidos. Muitas famílias carentes serão beneficiadas pela coleta dos resíduos e estamos de portas abertas para os catadores autônomos que quiserem se unir a nós”.

Canoas Sem Carroças

Inicialmente, o Programa Canoas Sem Carroças proíbe a circulação de veículos de tração animal na região central de Canoas, no trecho delimitado entre as ruas Regente Feijó a Norte; Avenida Getúlio Vargas a Leste; Avenida Inconfidência ao Sul e Avenida Victor Barreto a Oeste. O Programa está sendo implementado pelas Secretarias do Meio Ambiente, de Desenvolvimento Social, de Serviços Urbanos, de Transportes e Mobilidade, de Desenvolvimento Econômico e pela Fundação Municipal de Saúde de Canoas.