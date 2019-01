Prefeitura lança projeto esportivo para crianças e adolescentes

A Prefeitura de Canoas, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), lança projeto na área do esporte educacional, o Escola de Esportes. Trata-se de uma iniciativa que deve atingir crianças e adolescentes, de 5 a 18 anos, residentes em Canoas.

Os participantes matriculados na Escola de Esportes vão desenvolver conhecimentos de modalidades de quadra (basquete, handebol, vôlei ou futsal), divididos em cinco níveis educacionais. Sendo de 5 a 7 anos a fase psicomotora, com ênfase na participação e desenvolvimento de autoestima; de 8 a 9 anos, com a iniciação esportiva; de 10 a 11 anos, com a aquisição das condições básicas de jogo.

A partir da fase 4, de 12 a 14 anos, os jovens focam no aperfeiçoamento e na especialização de técnicas específicas para cada modalidade esportiva. Os participantes se preparam para ingressar no esporte de rendimento, fazendo surgir atletas que poderão abastecer o Talentos do Esporte. O último nível do projeto contempla jovens de 15 a 18 anos. As três primeiras etapas ocorrem sem a divisão de naipes, com turmas mistas entre meninos e meninas. A partir do quarto nível, as equipes se dividem em masculina e feminina.

O Escola de Esportes deve contar ainda com a colaboração da Secretaria Municipal da Educação (SME), devido o público alvo estar em idade escolar. O projeto também quer abastecer as equipes do Talentos do Esporte, visto que, inicialmente, não possui caráter competitivo.