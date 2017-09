Prefeitura Mais Perto chega à comunidade do Rio Branco

A comunidade do bairro Rio Branco conheceu na noite de quarta-feira, 27, as obras e serviços que serão oferecidos pelo Prefeitura Mais Perto, na escola Doutor Nelson Paim Terra. Entre 3 e 7 de outubro, todas as secretarias municipais e parceiros – como SINE, CIEE, INSS, entre outros – realizarão atendimentos no local, a partir das 9 horas.

Além do atendimento prestado à comunidade, a iniciativa vai realizar obras na escola investindo mais de R$ 150 mil e na Unidade Básica de Saúde (UBS) Pedro Luiz da Silveira, que vai receber um montante de R$ 50 mil. Titulares das secretarias envolvidas no Prefeitura Mais Perto foram até a escola compartilhar com estudantes, professores e moradores do bairro as ações que já estão sendo feitas.

Desde a última semana, alunos da EMEF Doutor Nelson Paim Terra convivem com funcionários da Prefeitura e de uma construtora contratada. Eles realizam ações de pintura do prédio, reparo de muros, renovação da fiação elétrica, reparo nos telhados, troca de luminárias e das portas e automatização dos portões, instalações de ventiladores e de tela e alambrado no entorno da quadra de esportes, reforma da pracinha, construção de um depósito de alimentos e da cobertura do pátio.

Na frente da escola, será instalada uma sinaleira e pintada uma faixa de pedestres. A UBS do bairro vai receber investimentos de melhoria e 11 pontos da região, inclusive a EMEF, receberão rede de Fibra Ótica, que deixa mais estável o acesso à internet.

Convite à comunidade

O secretário das Relações Institucionais, Airton Souza, apresentou aos moradores os serviços a que eles terão acesso durante os cinco dias em que o Prefeitura Mais Perto estiver no bairro Rio Branco. O titular da pasta demonstrou as facilidades que estão disponíveis na escola como: confecção de carteira de trabalho, CPF e Cartão Saúde, 2ª via de certidões, programa Cadastro Único, atendimentos de saúde e exames, orientação jurídica, corte de cabelo e oferta de emprego e estágios e solicitação do cartão TEU.

Aqueles que desejam fazer a regularização fundiária, Cartão Reforma, Minha Casa, Minha Vida, orientação sobre pavimentação dos passeios públicos, atendimento sobre IPTU; contarão com o atendimento de toda as secretarias municipais durante o evento. No sábado, 7, às 9 horas, o prefeito, Luiz Carlos Busato, atenderá a comunidade, ouvindo e auxiliando em suas demandas.