Prefeitura Mais Perto no bairro Niterói

A 4ª edição do Prefeitura Mais Perto será na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Pernambuco, no bairro Niterói, em Canoas. A ação já passou pelos bairros Mathias Velho, Guajuviras e Rio Branco. Na última terça-feira, 31, membros dos poderes municipal e legislativo estiveram presentes na instituição para o lançamento oficial do programa e também para uma avaliação das necessidades da escola.

Entre os dias 21 a 25 de novembro, a comunidade do bairro Niterói terá acesso a exames e consultas de saúde, cadastro em programas sociais, confecção de documentos, encaminhamento para vagas de emprego, atividades culturais, corte de cabelo, entre outros serviços gratuitos.

A escola também vai receber investimentos em torno de R$ 150 mil para realizar obras de melhoria na estrutura física. Reformas já foram iniciadas.