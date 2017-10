Prefeitura Mais Perto realiza 1,7 mil atendimentos no Rio Branco

Prefeitura Mais Perto na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Doutor Nelson Paim Terra foi iniciado na terça feira, 3, no Rio Branco, realizando mais 1,7 mil atendimentos.

A maior procura foi pelos atendimentos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que atua com a Carreta da Saúde e também em seis consultórios médicos em frente à escola. Ao total, 1.471 moradores do bairro foram acolhidos pelas equipes da secretaria e tiveram acesso às consultas médicas, testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite, verificação de pressão, além da orientação sobre o uso de medicamentos e o espaço do projeto Canoas Mais Leve.

A escola está recebendo investimentos na faixa de R$ 170 mil para melhoria na estrutura física. Já foram realizas obras de instalação de cobertura do pátio e alambrado na quadra de esportes, rampas de acessibilidade, pintura externa do prédio, troca das portas das salas de aula, manutenção hidráulica, substituição de lâmpadas antigas por iluminação de led.

Oportunidades Mais Perto

Outro serviço que registrou boa movimentação foi o posto de atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Parte dos participantes buscou os serviços de cadastro do Banco de Oportunidades, que disponibiliza, atualmente, 265 vagas. Nos dias em que o Prefeitura Mais Perto estiver na EMEF, servidores realizarão o cadastramento dos interessados no site e as empresas contratantes terão contato com os candidatos que mais encaixam no perfil desejado para cada vaga.

Também houve grande procura para inscrição na capacitação de recepcionista. Ministrado pelo palestrante Paulo Boleck, a capacitação, gratuita, vai preparar 35 moradores do Rio Branco para o mercado de trabalho. As aulas, que ocorrerão nas dependências da escola, serão na quinta e sexta-feira e são dirigidas aos maiores de 14 anos. Ao final, todos os participantes receberão certificado e poderão acrescentar um novo conhecimento ao currículo.

Serviços Mais Perto

Somente no primeiro dia do Prefeitura Mais Perto, foram realizados 61 cortes de cabelo gratuitos. O atendimento ocorre até sexta-feira, 6, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

O Roda de Terapia, projeto integrante da Terapia Comunitária Integrada da Secretaria Municipal da Saúde também teve bastante adesão. Ali, alunos e comunidade têm conversas com terapeutas do município, desabafam e, os casos mais críticos são encaminhados para tratamento psicológico.

Atração

Para os jovens, a atração que agitou o palco principal da escola foi o pré-adolescente MC HV, que fez sucesso cantando hits do momento. Já os pequenos curtiram a Hora do Conto com a presença de palhaços.