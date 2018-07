Prefeitura planeja novas EMEIs

Marcelo Grisa*

Na última semana, a Prefeitura de Canoas estabeleceu novas metas para Educação Infantil no município. Através da Secretaria de Educação, serão construídos quatro prédios novos para Escolas de Educação Infantil (EMEIs) na cidade. Serão dois no Mato Grande, uma no Harmonia e outra em Niterói.

A medida, de acordo com o Executivo, serve para atender melhor as crianças dos bairros que tiveram maior crescimento populacional nos últimos anos. Serão ao todo 1200 vagas, sendo 448 para o Mato Grande, 376 para o Harmonia e 376 para Niterói.

A previsão de conclusão das obras nas quatro unidades de Educação Infantil é de julho de 2019. A Secretaria Municipal da Educação de Canoas afirmou que ainda avalia como fará para suprir a nova demanda por profissionais para esses centros.

Pelos próximos dois anos, devem ser liberados mais de oito milhões de reais para o projeto. As Escolas Municipais de Ensino Infantil Mato Grande, na Rua Francisco Roberto Behrens, e Central Park, na Avenida das Canoas, estavam com obras paralisadas desde 2015. Seus projetos já tinham 30% de suas construções executadas. Porém, os materiais já instalados foram danificados pela ação do tempo.

Para tornar os novos prédios mais resistentes, a Prefeitura conseguiu junto ao Ministério da Educação uma alteração nos projetos das escolas. Antes, as EMEIs seriam construídas seguindo o paradigma de Metodologia Inovadora, com material totalmente pré-fabricado como resinas, isopor e gesso. Agora, elas voltam a ser feitas de tijolo e cimento. A opção se dá principalmente pelo clima do Rio Grande do Sul, que mina a resistência dos materiais mais experimentais.

A Prefeitura de Canoas já registrou, em 2017, mais seis projetos no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A entidade avalia e aloca recursos para liberação pelo Ministério da Educação. O Executivo municipal espera ter a liberação de pelo menos algumas delas ainda na gestão 2017-2021.